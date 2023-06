Det er egentlig ikke rart at tænke på, men demokrati er faktisk undtagelsen i historien

Spørgsmålet om, hvilke lande, man regner som demokratiske, vil altid være et definitionsspørgsmål. Hvis man mener, at et demokrati som minimum skal omfatte lige og almindelig valgret for både mænd og kvinder, parlamentarisme eller et demokratisk præsidentielt styre, frie og ”fair” valg og frihed for alle borgere og medier til at ytre sig på lige fod, begrænser antallet af mennesker, som i verdenshistoriens løb har levet i et demokratisk land, sig til en meget, meget lille brøkdel.

Ud fra den ovenstående definition fik en række vesteuropæiske og øvrige vestlige lande demokrati for ca. 100 år siden. I New Zealand fik kvinderne - som det første sted - stemmeret i 1890’erne, og for de fleste andre vestlige og vesteuropæiske lande skete det samme i årene lige før, under eller efter 1. Verdenskrig (fra 1914 til 1918). Denne udvikling hang sammen med, at mange mænd var væk hjemmefra i længere tid pga. netop verdenskrigen, og at mange kvinder følgelig fik en ny rolle som udearbejdende ”eneforsørger”, og at de derfor også i stigende grad begyndte at kræve del i den politiske magt.