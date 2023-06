Derfor taber Vesten magten i verden: USA kommer med belæring. Kina leverer hospitaler og skoler

Eller tag Syrien, hvor borgerkrigen endelig er ved at ebbe ud efter en total amerikansk destabilisering. Husk på, at krigene i Irak, Afghanistan og Libyen var idealistiske forsøg på at oplyse en tilbagestående del af verden om lyksalighederne i at leve som os. Forleden så jeg et videoklip af den tidligere general og præsidentkandidat Wesley Clark, der fortalte, at det faktisk oprindeligt var syv muslimske lande, der var udset til invasion.

Man må endelig ikke tage fejl af den amerikanske elite. Den er langt mere idealistisk, end den er kynisk, men den er først og fremmest uvidende. Bragede ind i Irak i den oprigtige tro, at vi ville blive hyldet som befriere. Tænk engang, at i den store kamp mod islamisme valgte vi at vælte én af de eneste sekulære statsledere i regionen. Og op imod en million irakere døde. I godhedens navn.