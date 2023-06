Det er altså lidelsen i mere åndelig forstand, vi vil dulme med døden, hvis aktiv dødshjælp indføres – selv om den tværfaglige palliative behandling i Danmark yder højkompetent og kærlig omsorg og pleje.

Men aktiv dødshjælp vil næppe kun være for terminale patienter, og når man tager i betragtning, hvor svært vi i vores tid omgås lidelsen som en del af menneskelivet, ja, så kan glidebaneargumentet ikke afvises. I Holland og Belgien ydes aktiv dødshjælp både til børn og mennesker, hvis psykiske tilstand eller liv i sin helhed er en kilde til stor lidelse, og kriteriet er ikke, at patienten er døende.

Hvad man ikke kan styre dér, kan vi selvfølgelig heller ikke styre i Danmark. Og vores hovmod afsløres, når vi tror, at vi kan befri mennesket fra al lidelse og fjerne den lidende i samfundet. Det er det sjælløse og kyniske samfund, der gør overgreb på livet selv ved at statsliggøre døden.

Jeg er bange for, at man ikke har besindet sig på, hvilket samfund vi skaber, hvis aktiv dødshjælp bliver en realitet – for uanset hvor etisk ansvarlige vi tror vi er, så vil det medføre en vis ”udrensning” af livstrætte tunge livsskæbner. Gøres døden til en kærlighedsgerning, vil vi få et samfund, hvor vi ikke vil lægge hinanden til last – og normen vil lægge pres på handicappede, ældre, uhelbredeligt syge og lidende for at overveje, om deres liv bare er en belastning.

Men vi må ikke glemme, at det er den syge og svagelige, den tunge, triste og plagede sjæls behov for vores hjælp og nærvær, der lærer os at vise barmhjertighed. Gennem lidelse vokser mennesket i visdom, medfølelse og kærlighed.