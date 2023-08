Jeg kogte mine venner ind til ”the big five”, men alligevel var det ikke dem, der fik mig til at græde

I 35 år har jeg famlet rundt. Slået mig selv i hovedet, skiftet strategi, haft dårlig samvittighed.

Jeg har altid haft nemt ved at få nye venner, men brugt for lidt krudt på at vedligeholde de rigtig gode. Heldigvis føles det, som om noget for nylig faldt på plads hos mig. Og det skete midt på Storebæltsbroen.