Et egoistisk plaster på såret løser ikke unges problemer med trivsel

Børn og unge har også brug for muligheder til at gro. Det har mange – men desværre er der også mange, der ikke har det. Når et barn i Danmark vokser op i fattigdom, er vedkommende fra udgangspunktet langt dårligere stillet end sine klassekammerater. Vi er slet ikke som samfund gode nok til at løfte børn og unge ud af fattigdom.

Når vi har skabt en skole, der er baseret på en konkurrencelogik, og som imødekommer dem, der er gode til boglige fag og i øvrigt generelt tilpasningsdygtige, og når vi har skabt et samfund, hvor der stadig findes fattige børn og unge, så lægger vi selv fundamentet for deres mistrivsel. Det kan vi ikke bare løse ved at tilbyde gratis psykologhjælp eller mindfulnesskurser.

Forskningsprojektet fra England viser med al tydelighed, at sådanne individualistiske interventioner på strukturelle problemer slår fejl. Hvis politikerne for alvor vil den stigende mistrivsel til livs, så begynder de der, hvor samfundsstrukturerne i dag forværrer vores børns og unges trivsel: Løft fattige familier ud af fattigdommen, afskaf karakterræset i skolerne, og skab en skole, hvor boglige, praktiske og musiske fag vægter lige meget.

Det andet forhold, vi overser, er, at interventioner som psykologbehandling og mindfulness i sig selv kan bidrage til stigende mistrivsel. Når du fortæller et barn, at han eller hun har behov for at praktisere meditation, så fortæller du også indirekte, at der er noget ”i vejen” med vedkommende. Selv om fortalerne for mindfulness til børn er det af bedste mening, så tror jeg de undervurderer den effekt, det har på det enkelte barns blik på sig selv.

Vi har helt glemt, at en af vores væsentligste egenskaber som mennesker er, at vi er selvhelbredende. Det er klart, at nogle til tider kommer ud for så alvorlige traumer, at der skal professionel hjælp til. Men langt de fleste menneskelige kriser kommer vi igennem, fordi vi er bygget til at mestre livet sammen med hinanden – ikke individuelt ved hjælp af vejrtrækningsøvelser. Hvis vi begynder at fortælle vores børn og unge, at livet kun kan mestres gennem meditation eller psykologhjælp, så gør vi dem en kæmpe bjørnetjeneste.

Den stigende mistrivsel blandt unge kan godt løses. Men det kræver, at politikerne tør ændre på nogle grundlæggende strukturer i vores uddannelsessystem, og at vi prioriterer trygge fællesskaber frem for individualistiske løsninger.