Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

13/06/2023 KL. 14:30

For abonnenter

I intimitetens fædreland er vi måske ikke så gode til vores kram, som vi tror

Danske lærere er blevet bange for at være fysiske over for børnene, fordi de frygter at blive anklaget for enten vold eller upassende berøringer.