460.000 danskere diskrimineres: Er du en af dem?

Udgangspunktet er en ejerlejlighed i Aarhus, der vurderes til 6.125.000 kr. Dermed stiger boligskatten med ca. 10.000 kr. ifølge Skatteministeriets boligberegner. Det betyder, at ejeren får en skatterabat på 10.000 kr. om året.

Hvis lejligheden ejes af et samlevende par, er rabatten derfor på 5.000 kr. til hver. Den rabat forsvinder ved graven. Det betyder dermed, at den efterladte får en ekstra regning hvert år. Hvis parret var gift, ville den overlevende arve den andens skatterabat.

Og nu supplerer jeg lige med en knækflip, for vi skal tale om arv, og i den forbindelse kan der være tale om meget store beløb. Jeg vil ikke gå i detaljer, for det er dybt, dybt kompliceret. Søg rådgivning hos profferne, hvis I er i vildrede. Rådet gælder i høj grad ugifte.

Lad os først slå fast, at ægtefæller og registrerede partnere ikke udløser boafgift.

Det gør til gengæld boet efter ugifte samlevere, og de skal have levet sammen i mindst to år. Arvingerne kommer til at betale en boafgift på 15 pct. af hver en krone, der overstiger 321.700 kr. i 2023.

Forældre og bonusbørn får samme regning.

De to år gør unægtelig en forskel, som jeg vil betegne som vild.

Hvis ikke et par har boet sammen i to år eller ikke har fælles børn, betales der en tillægsboafgift på 25 pct. udover de 15 pct. i boafgift. Det vil sige, at bo- og tillægsboafgiften netto udgør 36,25 pct. af arven.

Der er dog elementer, som indgår automatisk. Det kræver, at man husker at indsætte sin samlever som begunstiget på sine pensionsordninger og eventuel livsforsikring.

Pensioner med løbende skattepligtige udbetalinger skal der ikke betales afgift af.

Jeg ved godt, at advokaterne tjener på at udfærdige testamenter og såkaldte samejeoverenskomster. Derfor kan standardrådet fra dem om, at især ugifte skal få papirerne i orden, klinge lidt hult. Men tag ørepropperne på. Betaling til en advokat kan spare efterladte for regninger i millionklassen.

Hvis et ugift par går fra hinanden, er det slet ikke så godt beskyttet som gifte, og det kan blive meget kostbart for den samlever, der har tjent mindst, men måske kompenseret for det ved at udføre stort set alt arbejde på hjemmefronten.

Og jeg kunne blive ved.

Når jeg roder lidt i fortiden, kan jeg konstatere, at diskriminationen er sat i system – ja, nærmest regelbestemt.

Helt tilbage i 1986 blev der udfærdiget en betænkning om ”ligebehandling af samliv”. Betænkningen var trykt på genbrugspapir, så eksperterne bag den var forud for deres tid! Men fremsynet stopper brat efter genbrugspapiret. Indholdet er til stanglorgnet og knækflip, og vi tager lige fjerpennen med.

»Lovgivningen bør efter ægteskabsudvalgets opfattelse i videst muligt omfang indrettes på at tilskynde til ægteskab og ikke på at modvirke ægteskab, og der bør ikke være særlige fordele ved at undlade at gifte sig,« lyder det bl.a. i betænkningen.

Og for lige at sætte trumf på:

»Betegnelsen samliv uden ægteskab vil i det følgende blive anvendt i stedet for ægteskabslignende forhold.«

Det sidste er formentlig en teknikalitet, men Justitsministeriets ægteskabsudvalg kan ikke snakke sig uden om, at ægteskabet er udgangspunket. Enten er man inde, eller også er man ude.

Oldgamle principper bekræftet for 40 år siden lever i bedste velgående den dag i dag med internet, delebørn og singlekultur. Principperne er helt ude af trit med den virkelige virkelighed, men åbenbart i tråd med ”virkeligheden” bag de tykke stenmurer på Christiansborg.

Det er bekymrende. Ægteskabets ukrænkelighed er fortid. Det er en skilsmisserate på 40 pct. et bevis for, og glem ikke:

Ægteskab er den største årsag til skilsmisse.