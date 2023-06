De sidste brikker faldt på plads

Hvor bor I? Los Angeles. Seattle. Geneve. Portugal. Alle mulige steder. Hvad med børn? De er jo voksne nu. Flere er også begyndt på det med børnebørn. Den største velsignelse. Det kan vi hurtigt blive enige om.

Som vores middag skrider frem den første aften bliver det også mere alvorligt. Jeg sætter mig ved siden af Bill, der var min bedste ven i alle ASC-årene. Vi var berømte for at have taget kurset Film Lab uden at komme op at skændes. Det er kun sket nogle få gange i skolens historie. Den gode stemning er genskabt på fem sekunder, og vi graver os lidt dybere ned i emnet fælles bekendte.

Vores kære specialevejleder Paul Messaris afgik ved døden i 2018. Jeg plejede at spise frokost med ham, når han mellem år og dag mødtes med sine fagfæller ved Københavns Universitet. Men af en eller anden grund havde jeg overset nyheden. Bill var taget hele den lange vej fra Los Angeles til Philadelphia for at deltage i mindehøjtideligheden på ASC. Det havde været fint og værdigt og et stort udsnit af de gamle var dukket op.

Jeg undrer mig lidt over, at M, som har arrangeret hele vores genforening, ikke er til stede. Men jeg slår det hen og vi skilles da klokken er ved at være midnat.

Den næste morgen kalder M til samling i vores WhatsApp genforeningsgruppe. Som den morgenmand, jeg nu engang er, svarer jeg med det samme på anmodningen om at komme ned på hotellets restaurant.

Der finder jeg ret hurtigt M. Alderen er gået let hen over hende. Hun er elegant. Stadig speedsnakker af Guds nåde som dengang – men der er noget galt. Det er tydeligt. Jeg ved bare ikke, hvad det er.

Da M er hele arrangementets primus motor accepterer jeg hendes beslutning om, at vi mødes på en café i nærheden af Tower klokken 12 i stedet at mødes i hotellets lobby klokken 10.

Men skal vi så ikke bare spadsere derhen, foreslår jeg. Vi kan gå over Millennium Bridge til sydsiden af floden og hen til London Bridge. Så kan vi gå tilbage til nordsiden, forbi The Monument og hen til Tower. Jo, siger M. Strålende idé. Du kender næsten London bedre, end jeg gør. Selvom jeg har boet her i årevis.

Mens vi går, falder bomberne. Vores dekan havde fået en Harvey Weinstein-agtig sag på halsen, hvis han havde levet i dag, siger M. Okay. Jeg vidste godt, han var blevet tvunget til at indgive sin afskedsbegæring på et tidspunkt. Men en Harvey Weinstein-type? Så galt var jeg ikke klar over, det stod til. Jeg var et af dekanens ofre, fortsætter M. Det begyndte allerede, da jeg var 17 og skulle interviewe ham i løbet af mit første år som undergraduate. M fortæller og fortæller. Om det kvindefællesskab, der slog ring om dem, dekanen havde udset som ofre. En række medstuderende fra dengang stiger med et enkelt slag til tidobbelt respekt. Jeg gik til vores næstkommanderende, siger M. Han syntes, det var forfærdeligt. Men gjorde han noget, spørger jeg. Nej, siger M. Og det gjorde den-og-den (navnet på en velestimeret, kvindelig professor falder) heller ikke. Det er rystende. Med vore dages målestok var de jo medskyldige, siger jeg til M. Jeg går ikke ind for, at man bedømmer fortiden med nutidens målestok, svarer M. Men jo: De var også medskyldige. Selvom jeg stadig godt kan lide dem.

Mens vi spadserer, glemmer M fra tid til anden, hvor vi er på vej hen. Jeg er heldigvis stedkendt, så det gør ikke noget. Der er også ting fra samtalen, jeg er nødt til at gentage. Men jeg slår det hen.

Da klokken er lidt i 11, er vi fremme ved den café, hvor vi skal mødes kl. 12. Jeg bestiller en latte. M bestiller et glas hvidvin – og tiøren falder.

Hvor meget vin har M drukket, hvisker Nina i mit øre, da vi er samlet. To glas, hvisker jeg tilbage. Godt, siger Nina. Hvis vi kan holde det der. Det gik helt galt i går før du ankom.

Jeg overlader med en vis lettelse M til Jelena. Hun var en slags storesøster for hende i gamle dage, og tager rutineret opgaven på sig. Vi fortsætter ud i byen.

Den følgende dag skal de første hjem. Vi spiser fælles morgenmad og tager afsked. Hvad så, siger Bill og M.

OK, svarer jeg. Hvis jeg må bestemme, så går vi en tur i Hyde Park. Min mor var engelsklærer. I Bayswater kostede hotellerne ikke mere end, at 3.g’erne kunne få råd til det, når hun tog dem på lejrskole. Jeg vil gerne se det hele igen. Det synes de lyder som en god idé, og vi prajer en taxi.

Mens vi drikker kaffe i Hyde Park, lægger M sine kort på bordet. Jeg fik jordens største skideballe af Jelena i går, siger hun. Så jeg kan lige så godt være ærlig: Jeg er alkoholiker. Det er anden gang, hun lader en bombe falde.

Jeg er fraskilt. Jeg har ingen børn. Jeg bliver tres i september. Jeg er opdraget som en god katolik. Og jeg bliver aldrig god nok.

To protestanter fra hver sin side af Atlanterhavet siger imod. Vi er mennesker alle sammen. Derfor er vi dømt til at begå fejl alle sammen. Vi er dine venner. Det har vi altid været og det bliver aldrig anderledes. Vi tror på dig. Vi giver ikke slip på dig.

Det er tid at rejse hjem igen. Vi tager en taxi til Paddington. Enes om, at tredive år er for langt et interval, og at vi skal ses igen inden der er gået lige så mange år. Skilles.

Det er aften og himlen er skyfri, da vi flyver ind over Danmark. Der ligger Rømø og dæmningen. En halv time senere ville lysene have været tændt. Så kunne jeg have set Skærbæk, som jeg kommer fra. Og Ribe, hvor jeg bor – når jeg ikke arbejder i København.

Hele vejen hjem har jeg tænkt på Knut Hamsun. Der er ingen, der slipper ud fra The Annenberg School for Communication uden ar på sjælen. Men dekanens tyranni brød os ikke ned. Det fik os til at holde sammen og slå ring om vores venner. Selv fire årtier efter, vi begyndte på skolen.

Jeg er ked af, at skolen var så tæt på at få M ned med nakken. Hun var den klogeste af os alle. Men også den mest følsomme. Jeg håber, alting ordner sig til det bedste.

Det lange interval mellem vores intense ungdom i Philadelphia og vores gensyn i London kalder man i daglig tale livet.

Livet er ikke særlig optaget af fordelingspolitik. Nogle af os fandt aldrig kærligheden (”Man møder et menneske, der rører ved hjertet, én gang i livet. Måske to”, siger M, mens vi sidder i Hyde Park, og fortsætter: ”Men så er der altid romantik. Den er forbeholdt os gamle”). Andre var mere heldige. Nogle fik ingen børn. Andre fik i overflødighed. Nogle blev belønnet for magert for deres flid og dygtighed. Andre fik i bredfyldt mål.

Det store spørgsmål, der fyldte mit hoved, mens jeg sad i flyet til London, og som jeg ville stille til de andre, var: Did it make any difference at all?

Er der noget af al vores strid og kamp og alle vores drømme og ambitioner, der i det hele taget gør en forskel?

Jeg rejste hjem med et svar: Ja. Der er nogle ting, der gør hele forskellen. At møde kærligheden. At få børn. Hvad så med at have en bestemt indkomst eller et bestemt job? Ikke i nærheden af lige så meget.

Men desuden er der venskabet og sammenholdet. Dengang i 1980’erne var der ingen af os der anede, at vi var i færd med at opbygge en skat af den fineste karat, da vi blev venner. Da vi ikke tillod ASC få os ned med nakken enkeltvis, men kom igennem alt lortet – undskyld mit grimme sprog, men det er på sin plads – med ryggen rank ved at stå sammen.

Min kone siger, at af alle de ting, jeg har oplevet, er det altid ASC, jeg vender tilbage til. Nu ved jeg hvorfor.