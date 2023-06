Det er ikke bare et hvilket som helst familiebesøg

Den anden grund er, at ikke kun det to lande (Danmark og Norge) har særligt tætte relationer. Det har det danske og det norske kongehus også. Kong Harald 5.s og dronning Margrethe 2.’s fædre (hhv. kong Olav 5. og kong Frederik 9.) var fætre. Dette skyldtes, at det moderne Norges første konge, Haakon 7., var en dansk prins (Christian 10.’s bror, prins Carl), som blev valgt til at være konge i Norge, da landet havde brug for et statsoverhoved efter opløsningen af den norsk-svenske personalunion (fra 1814 til 1905).

Den tredje - men også meget væsentlige grund - er imidlertid, at vi lever i internationale krisetider med økonomiske vanskeligheder og - ikke mindst - krigen i Ukraine. I Skandinavien og Norden har der i de seneste mere end 100 år været tradition for, at man rykkede tæt sammen, når der var krig eller krise i Europa og i den øvrige Verden.