Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

08/06/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Har du husket at fortælle dine elskede, at du elsker dem?

Ofte taler vi om vigtigheden af at føle sig elsket. Men det er mindst lige så vigtigt at have nogen at kunne kaste sin kærlighed over på.