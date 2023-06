Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

06/06/2023 KL. 13:00

For abonnenter

Den endelige offensiv skal i gang nu

Det er på høje tid at slå tilbage mod Rusland for Ukraine. Og det haster også med at få sendt kampfly til Ukraine.