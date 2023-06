Erkendelsen om digitalisering og sociale medier kom sent

Journalisten Markus Bernsen har i en glimrende bog med titlen ”Danmark Disruptet” fra 2019 undersøgt, hvordan vi blev ”teknoseksuelle” og tændte på alt med et æbleikon og bildte os ind, at iPhones, sociale medier og diverse apps på en eller anden måde gjorde os til klogere, friere og bedre samfundsborgere. Ifølge datidens orakler, sandelig også i Dansk Industri, var der ”brændende platforme” overalt, som kaldte på ”transformation” og ”omstillingsparathed”.

Der var simpelthen også så megen ”læring” og ”potentiale” i digitale medier, at vi knap nok behøvede de gamle. Sideløbende hermed afskaffede skolerne tavle, kridt, lektier og det at tage noter i hånden. Eleverne fik ansvar for egen læring. I dag kan de unge så knap nok læse en bog eller koncentrere sig om noget i 10 minutter.

Digitaliseringen af alting, også de små og afgørende ting, tog skikkelse af en nyreligiøs vækkelse, og Bernsens beskrivelse af kommuner som Odense, Viborg, Fredericia og Aabenraa er decideret hjerteskærende. Her sad de lokale kommunalrødder og lod sig fortrylle og sukkede efter at huse datacentraler og blive ”Facebook-byer”, så de kunne stige på fremtidstoget.

Lidt højere oppe i det skatteyderbetalte hierarki fløj ministre, embedsmænd, kommunaldirektører og skoleledere frem og tilbage mellem København og San Francisco for at annamme den nye tidsånd med kongehuset som heppekor. Takket være it-giganterne blev digital teknologi det nye storkollektiv, godt nok styret af kapitalistiske algoritmer, som en slags »elektronisk overbygning på middelklassens evige selvudvikling«, der med djøf’ernes tjenstivrige mellemkomst skulle hjælpe os alle med at blive »den bedste udgave af os selv«.

Det bemærkelsesværdige ved techgiganternes progressive erobring af Danmark er, hvor glat det gik. Det skyldtes muligvis, at digitaliseringen tilbød en måde at udfylde et ideologisk hul på. Væk var socialismen, liberalismen og konservatisme. I stedet fik vi digitalismen, der insisterede på at være upolitisk og afspejle en bevægelse lige så naturlig som Jordens rotation og tiden, der bare går og går.

Digitalismen hjalp politikerne med undgå at tale om det reelt nedslående både i det indre og det ydre, herunder vores tiltagende dannelsestab i det 21. århundrede, islams vækkelse, de demografiske forskydninger, den sociale segregation, behovet for renere energiformer og sikrere forsyningskæder uden afhængighed af Rusland og Kina. I stedet var fremtiden lys, åben og nem at installere med et simpelt klik.

Alt det synes at være historie nu. De magtfulde er vågnet op. Det plejer at være kortvarigt. Eller varer præcis så længe, som det lønner sig.