03/06/2023

Polen har noget med helte

Ukrainekrigen gjorde noget godt for Polen, der i europæisk sammenhæng ellers har været i "bad standing" på grund af regeringens hang til at gradbøje demokratiet. Men under heltefernissen lurer det interne polske politiske spil stadig.