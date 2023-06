Russerne kommer – klimapolitik er storpolitisk forsvarspolitik

Rusland er ikke blot i krig med Ukraine, landet er i krig med det meste af Europa og med USA, der sender militært udstyr til Ukraine. Rusland er ikke alene en enorm magt i Østeuropa, landet er en magtfaktor i Norden og det arktiske område og har tilkendegivet, at det ønsker at gøre det arktiske område til sit »femte militære distrikt«. Med andre ord er lille Danmark, bl.a. fordi Grønland er dansk territorium, en vigtig strategisk og geografisk spiller på en scene, der kan komme til at se dystopisk ud i de kommende år.

Klimaforandringer smelter isen og åbner nye ruter for handel – og for militære stormagters territorieudvidende ambitioner. Rusland har intentioner om at dominere Norden, og Kina drømmer om ressourcer og en ny arktisk silkerute ved at forsøge at købe havne i Finland og miner i Grønland. Det var bl.a. som reaktion på dette, at Trump ville købe Grønland.