Jeg har dummet mig mange gange, men sjældent med så irriterende konsekvens som forleden, da jeg med favnen fuld af løbesko og et par tasker i hånden hastede ud til min bil for at tage på en arbejdsopgave i Skanderborg.

Jeg var sent på den og famlede efter bilnøglen i lommen, mens jeg kæmpede for ikke tabe alt mit habengut. Fra lang afstand kunne jeg se, at der var klistret en stor seddel på sidevinduet af min bil.