Hvordan kan du sove om natten?

Skulle drengen gå hen og dø, vil det jo, når alt kommer til alt, være din regering, der står tilbage som ansvarlig. Jeg forstår ikke, hvordan du kan sove om natten med den viden.

I vil givetvis, skulle den ulykkelige situation opstå, forsøge at skyde skylden på drengens mor ved at sige, at hun blot kunne have ladet drengen rejse alene til Danmark. Men tro mig, alle vi mødre – og alle fædre – ved godt, at det eneste rigtige sted at være, når ens barn er sygt, er ved dets side. Det tror jeg også godt, du ved.

Du har alle muligheder for at redde en uskyldig seksårig dreng med dansk statsborgerskab fra at dø i en syrisk fangelejr. Jeg beder dig om at gøre brug af dem.