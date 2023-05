Vi er midt i noget, vi ikke kan gennemgå uden at gå under

Og det er ikke så sært, at kraftløsheden, udbrændtheden er en folkelidelse, når vi skal finde kraften i vores eget indre til at drage omsorg for den trætte sjæl, der lige nu i disse dage skal holde fri og hvile, fordi det er pinse. Den underlige luftige højtid, der er så svært at forstå – måske netop fordi den handler om en kraft, der ikke er vores egen. Den fjerne tanke for nutidens menneske, at der findes en kærlig kraft i verden til os at leve på. Noget, vi ikke kan give os selv – noget, verden ikke kan give os.

Det er Talsmanden, et andet navn for Helligånden, der kommer til pinse for at blæse livskraft ind i os, så vi ikke skal være modløse, så vi ikke skal føle os forladte – som det vestlige menneske i dag måske mere end nogensinde føler sig. Følelsen af fattigdom, selv om man har alt eller det meste, følelsen af tomgang og tomhed, selv om tiden er mere end fyldt ud af gøremål, og ensomheden så uendelig stor, selv om man færdes blandt tusinder af ansigter på de sociale medier. Angsten og søvnløsheden, når vi ligger i natten og hører en melodiløs susen for ørerne, en genlyd af sjælens larm i en affortryllet verden, hvor mennesket styrter rundt for at yde egenomsorg – og finde fred.