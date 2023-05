Derfor vil Stephanie Lose være en bedre formand for Venstre end Jakob Ellemann-Jensen

Her er det op ad bakke for Ellemann. Han kan selvfølgelig ikke gøre for, at han er født ind i den absolutte overklasse, vokset op i et magtelitært ekkokammer og boet i én af landets dyreste villaer. Men det gør, at han bliver mødt med naturlig skepsis. Er han i stand til at forstå, hvad der rør sig i den danske befolkning?

Lose er helt ufortjent bedre stillet. Hun er født i Løgumkloster og har boet i Esbjerg i mere end 20 år og har i øvrigt en almindelig baggrund og lader til at leve et almindeligt liv. Ja, naturligvis ville hun ikke samtidig være i spil til stillingen som Venstres formand, hvis hun ikke også havde udmærket sig som regionsrådsformand.

Jeg aner faktisk ikke om hun har været dygtig rent administrativt, men min pointe er, at alene som demokratisk symbol er hun bedre stillet end Ellemann. Og vi må ikke underkende den selvstændige værdi det er for vores folkestyre, at befolkningen kan spejle sig i politikerne, og hvad de siger.