Hvornår lærer de det? Overskud betyder ikke, at man bare kan bruge løs

Jeg vil blot gentage det, som jeg også flere gange har skrevet om i JP. Den eneste realistiske mulighed for at lette presset på arbejdsmarkedet i Danmark i de nærmest kommende år er en kroneopskrivning over for euroen. Hvis den bliver så stor, at vores betalingsbalanceoverskud reduceres fra 500 mio. kr. til 250 mio. kr. pr. dag – ja, det var pr. dag, så vil det frigøre mindst 45.000 fra den private sektor.

Og hvad er meningen med så store betalingsbalanceoverskud, som vi nu har haft i 10 år – med mindst 500 mio. kr. pr. dag? Det er i denne sammenhæng interessant, at hverken regeringen eller de såkaldte topøkonomer vil begrunde dette.

Og det skal jo ses på baggrund af de problemer, vi har med at opretholde den offentlige service i sundhed, uddannelse og omsorg – og fremover også med et højere mandskab i militæret, hvortil kommer behov for offentlige klimainvesteringer.