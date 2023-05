Helligånden optræder alle steder, nu også på Instagram

Vi nærmer os pinsen, hvor vi fejrer den luftige størrelse, vi kalder Helligånden. Et pust, en vind, en sæbeboble, en duft, et nærvær, et fællesskab. Helligånden er vanskelig at beskrive konkret, men den har magt. Og det var den, som Gud sendte til Jorden for at hjælpe os, da Jesus blev fraværende efter sin voldsomme død.