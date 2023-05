Velfærdsstaten er slet ikke den store lighedsskaber, som mange tror

Det er relativt uklart for en stor andel af borgerne, hvad man helt konkret skal gøre for at opnå de bedre velfærdsydelser i et offentligt velfærdssystem. Det man med sikkerhed kan konstatere er, at penge ikke spiller en rolle (da vi heldigvis har en meget lav grad af korruption i Danmark). Det gør derimod et indgående kendskab til det offentlige system, der ikke lige kan beskrives kort og præcist. En gennemsnitlig offentlig embedsmand kan således forventes at have stor indsigt i, hvordan han kan påvirke andre offentligt ansattes beslutninger til egen fordel ved at trykke på de ”rigtige knapper” vedrørende klager, politikerhenvendelser mv. Borgere uden den sammen indgående systemkendskab til den offentlige sektor - fx en succesfuld håndværksmester med langt større indkomst og dermed større skattebetaling – kan tilsvarende forventes at have meget dårligere muligheder for fremme deres egen sag. Et privat individuelt finansieret sundhedssystem er meget nemmere at gennemskue: ”har du penge kan du få, og har du ingen, så må du gå”. Uligheden er nemmere at se og forstå, men ikke nødvendigvis større eller mere uretfærdig. Tilsvarende er det svært at finde ud af, hvordan man skal bekæmpe uligheden i det offentlige sundhedssystem, hvor man i et individuelt privat finansieret sundhedssystem umiddelbart vil kunne rette op på uligheden gennem økonomisk omfordeling.

Ulighed kombineret med uigennemskuelighed kan faktisk vise sig at blive en betydelig akilleshæl for opbakningen til velfærdsstaten, da forskning viser, at menneskers accept af ulighed afhænger af, om de finder, at det er udtryk for resultatet af en fair proces – jo mere fair ”konkurrence” desto større accept at ulighed. For at en proces kan være fair må spillereglerne være gennemskuelige for alle. Det bør i den forbindelse bemærkes, at sundhedssystemet på ingen måde er den eneste del af velfærdsstaten, hvor der på det senest er dukket ulighedshistorier op. Eksempelvis er det i folkeskolen de dygtigste lærere, der underviser de socioøkonomisk bedst stillede elever – og det er sværere at skifte til en anden skole, hvis man ikke har dansk herkomst – og de svageste læsere sakker længere og længere bagud – osv.

Øget konkurrence fra private leverandører kan som tidligere nævnt bidrage til løsningen af de største udfordringer i velfærdssamfundet, men det skal understreges, at det ikke er en perfekt patentløsning, der løser alt i forhold til hverken effektivitet eller ulighed. Derfor bør det naturligvis overvejes nøje, hvor, hvordan og i hvor høj grad vi kan høste fordelene ved øget konkurrence, men i den forbindelse bør det ikke være en grundlæggende præmis, at offentlige velfærdsløsninger altid er de bedste til at sikre lighed.