20/05/2023 KL. 16:00

Det, der for nogen er papegøjesprog, er hjertesprog og identitet for andre

De grønlændere og færinger, der ønsker at tale deres eget sprog i folketingssalen, skal have mulighed for at gøre det.