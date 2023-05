Regeringen er tavs om den rigtige bæredygtighed

Velfærdsstaten fungerer ikke nær så godt, som den burde. Givet de enorme summer, der allerede ofres på at holde den i gang. Og løsningen er ikke – gentager: ikke – at tilføre flere penge.

Når velfærdsstaten fungerer dårligt, er den primære årsag nemlig så langt fra, at den er underfinansieret. De primære årsager er, at der ansættes for mange mennesker i den offentlige sektor til at udføre pseudoarbejde. Og at de fornuftige opgaver, de fleste kan blive enige om er vigtige og påtrængende, i for mange tilfælde søges løst i dysfunktionelle organisationer.

Som det blandt andet fremgår af den kampagne imod statsligt bureaukrati, som Kommunernes Landsforening for øjeblikket kører, findes der et beskæmmende antal af helt absurde opgaver, som staten kræver, at kommunerne løser. Det kan være at indsende dokumentation til Gældsstyrelsen for beskedne, økonomiske transaktioner, der foregik i 1997; eller detaljeret at udspecificere, hvordan et samlet beløb på cirka 160 kroner er anvendt af en borger.

Den slags vanvid kan ikke kommes til livs ved hjælp af små greb. Det kræver en gennemgribende ændring af, hvordan staten arbejder i forhold til såvel borgere som kommuner.

Men værre er det, at vores samfundsbærende institutioner er i færd med at forvitre.

Det er intet mindre end en tragedie, at hvert fjerde barn i 4. klasse i dag må betegnes som funktionel analfabet.

Ligesom det er en tragedie, at en ungdomsuddannelse som stx er fyldt op med elever, der intet udbytte har af undervisningen og aldrig nogensinde kommer til at bruge deres mikroskopiske ”studentereksamen” til noget fornuftigt.

Og ligesom det er en tragedie, at der findes dele af universitetet, som er sunket ned til at være politiserede og aktivistiske anstalter, der for længst er ophørt med at skelne mellem sandhed og løgn.

På kun et halvt århundrede er det lykkedes for skiftende regeringer og folketing at forandre det samfundsbærende uddannelsessystem, så det dårligt nok kan løse de opgaver, der berettiger dets eksistens.

Oven i ødelæggelsen af samfundets bærende institutioner (det nationale forsvar; uddannelse; retshåndhævelse; sundhedsvæsen; centrale statsfunktioner som skatteinddrivelse med videre), står vi som samfund betragtet indtil videre magtesløse over for den splittelse mellem indbyggerne i Danmark, der kun bliver værre som årene går.

Grupper, der har boet i Danmark i generationer, men som hverken er loyale over for den danske stat eller de værdier, flertalsbefolkningen lever efter, vil ikke alene fortsætte med at eksistere, men vil blive større.

Det underminerer blandt andet undervisningen i mange skoler og gymnasier, ligesom det underminerer et tillidsbaseret, lavkriminelt samfund som det danske. Men hvad værre er: Det underminerer også almindelige borgerrettigheder som ytringsfriheden, kvinders rettigheder og seksuelle minoriteters rettigheder.

Oven i denne efterhånden gamle splittelse kommer en ny splittelse, der hidrører fra den amerikanske identitetspolitik. Traditionelle og biologisk forankrede forestillinger om køn skal ødelægges. Samfundsbærende værdier som meritokrati og individuelle rettigheder skal ødelægges til fordel for kollektive rettigheder. Historien skal skrives om, så det behager de mest højrøstede minoriteter – ofte på et helt uvidenskabeligt og ikke-faktuelt grundlag.

Modsigelse og selvstændig tænkning skal forhindres med krav om både afskedigelse, censur og selvcensur (sidste nyt er, at en musikfestival stiller meget strenge krav til, hvad journalister og anmeldere i det hele taget må sige og mene om de optrædende kunstnere). Politisk motiverede doktriner om overvægt skal have forrang for videnskabelige opfattelser af samme emne.

Vi ser oven i købet, at de mest veluddannede medlemmer af de ikke-integrationsvillige grupper fra Mellemøsten begynder at fusionere deres traditionelle begrundelser for ikke at integrere sig med nye begrundelser fra den ekstreme venstrefløj (og med forvrængninger af den klassiske rettighedstænkning, i øvrigt).

Endelig lever vi i en tid, der byder på både gammeldags krig imod den vestlige samfundsorden og på moderne hybrid krigsførelse. Den sidstnævnte udkæmpes for eksempel med hackerangreb og med politisk udnyttelse, misbrug og afpresning på grundlag af den økonomiske interdependens.

Huntingtons gamle mareridt om ”Vesten mod resten” er på vej til at blive til virkelighed. Og de politiske eliter i vesten – som burde stå sammen om at afværge ødelæggelsen af vores samfundsmodel – står indtil videre rådvilde over for udfordringen.

Jeg forventer ikke, at regeringen med et snuptag løser de problemer, der har at gøre med dysfunktionel velfærdsstat; forvitrende kritiske samfundsinstitutioner; systematiske bestræbelser på at splitte samfundet og underminere den bærende tillid, samt politisk underminering af Vesten og vestlige værdier på grundlag af den økonomiske interdependens.

Men jeg forventer en regering, der sætter disse problemer på dagsordenen og i den forstand viser, at den tør kalde en spade for en spade.

Den forventning skuffer vores regering imidlertid den ene gang efter den anden.