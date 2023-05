Quiet quitting er et symptom på et problem – men bør ikke være løsningen på det

Bevægelsen stammer fra USA, men den er også stor i Frankrig. Det særlige ved den franske bevægelse er, at det i høj grad er unge mennesker, der udgør den. Mange unge franskmænd har simpelthen besluttet sig for, at de ikke vil lade arbejdet fylde størstedelen af deres liv eller udnyttes af et arbejdsmarked, hvor det ofte tages for givet, at unge nyuddannede for at fremme deres karriere gerne arbejder langt mere, end deres kontrakt foreskriver.

Der er ingen tvivl om, at quiet quitting-bølgen skal ses som et opgør mod et arbejdsliv præget af stress, dårlig ledelse og en instrumentel forståelse af arbejdets indretning. Der er alt for mange arbejdspladser, som er præget af for meget drift og dokumentation og for lidt tid til at varetage og udvikle kerneopgaven. Der er alt for mange dårlige ledere, der tror, at kontrol er vejen frem, og som glemmer elementær inddragelse af deres medarbejdere i beslutningsprocesser.