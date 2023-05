Nato-land spiller på to heste: Tyrkiet balancerer mellem Putin og missiler til Ukraine

Desuden skal du blot lægge lidt under tre millioner danske kroner (400.000$) i en ejendom, en dråbe i havet for en mangemilliardær, for at få et tyrkisk pas – et pas, der – voila - giver mulighed for at rejse frit på trods af sanktioner. Det er nok ikke helt tilfældigt, at der har været en enorm vækst i russere, der har investeret i tyrkiske ejendomme og i russere, der har fået udstedt tyrkiske pas siden starten af krigen i Ukraine.

Den tyrkiske præsident Recep Tayyip Erdoǧan balancerer mellem på den ene side at være et Nato-medlemsland og supplere Ukraine med våben og på den anden at have en tæt forbindelse til Rusland.

Kommer der til at ske ændringer, hvis den mere vestligt og mere demokratisk indstillede præsidentkandidat Kemal Kilicdaroglu indtager præsidentposten efter valget den 14. maj? Kommer det til at betyde noget for de russiske oligarker? Vestlige lande har været forsigtige med at udtale sig, måske fordi de ikke ville risikere at påvirke diskursen i Tyrkiet inden valget. Uanset hvem der vinder, kan man håbe, at vestlige nationer har integritet nok til at lægge pres på Tyrkiet og kræve ændringer.