Højere adgangskrav til gymnasiet afskaffer ikke uddannelsessnobberiet

Danske Gymnasier vil gøre det sværere for unge mennesker at komme på gymnasiet. Således vil de, hvis de altså havde magt, som de har agt, hæve karakterkravet til 5, ligesom de vil have mulighed for at smide elever ud, hvis ikke de består prøverne i almen sprogforståelse og naturvidenskabeligt grundforløb. Årsagen er, at nogle elever har