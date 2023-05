Er boligbidrag for høje, er de rimelige, og hvorfor skal vi betale dem?

Det er et godt spørgsmål, som man siger, når man ikke aner, hvad man skal svare. Jeg har en vis forståelse for, at vi skal betale bidrag, fordi det er med til at sikre bankerne og realkreditinstitutterne en indtjening, der kan rumme eventuelle tab på obligationsserierne.