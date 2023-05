Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

11/05/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Haves: voldsmænd og mordere. Ønskes: hårdere straffe

Det er en hån for retsfølelsen, at man alt for ofte kan læse om grotesk lave strafudmålinger for personfarlig kriminalitet.