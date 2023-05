Kun ét menneske har været uden synd, og han var ikke politiker

Så er der igen ballade om politikere med svag dømmekraft og flosset moral. Radio4 har afsløret, at den tidligere gadejurist Nanna Gotfredsen, der nu er MF for Moderaterne, for nogle år siden indkøbte en lille tuktuk, som kan køre rundt i smalle gader. Hun bragte tuktukken til Bornholm forud for et folkemøde, der imidlertid blev aflyst.