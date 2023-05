Bare rolig: I kan godt

Og jeg forstår jer virkelig godt, at I har brug for at høre forvisningen om, at ”I godt kan”, for vi lever i en mærkelig tid, hvor I konstant bliver bekræftet i, at I ikke kan – at der skal stilles færre krav og forventes mindre af jer, gives færre karakterer, udsættes for færre nationale test og tildeles flere psykologtimer.

Mistrivsel, stress, ensomhed, angst i jeres generation er et problem, ja – og alle vil gerne hjælpe jer. I står højt på den politiske dagsorden – men der er ingen grund til at være blåøjet, for I er også en del af et lokumskoldt politisk strategisk spil. Hvem vil ikke gerne redde den unge generation? Alle, selvfølgelig.