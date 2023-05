Hold nu russerne uden for. Også på tennisbanen

Ram dem, hvor det gør ondt – russerne. På deres selvforståelse, på deres stolthed, på deres identitet. Lad dem ikke deltage i prestigiøse konkurrencer – af nogen slags. Det burde ikke være til diskussion, men når sport, penge, seertal og sponsorater er i spil, ryger principper og integritet åbenbart ud med tusindvis af uskyldige ukraineres ofre i en krig, de ikke har nogen skyld i.

Spørgsmålet er, om det der foregår big-business i forhandlingslokalerrne vidner om en mere generel splittelse i omgangen med Rusland? Det håber jeg ikke, især ikke for dem, der bliver ved med at insistere på, at politik og sport ikke har noget med hinanden at gøre. Forestil dig et scenarie, hvor der bliver udkæmpet krige fra magtfulde nationer – som Rusland eller Kina. At vi i nyhederne ser invasioner og overtagelse af territorier imod mindre suveræne stater – og at eliten så sidder på lægterne og hujer og råber, imens aggressorlandes sportshold løber rundt og tjatter til en bold.