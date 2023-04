Fesen finanslov - fesen dagspresse?

Hvis vort betalingsbalanceoverskud blot halveres med 100 mia. kr. vil det frigøre arbejdskraft svarende til 45.000 heltidsansatte. Og det vil desuden rette et afgørende slag mod den udefrakommende inflation. Hvis revalueringen, som jeg anbefalede, endvidere havde været gennemført før overenskomsterne på det private arbejdsmarked her i foråret, kunne pris-løn inflationen endvidere bedre være bekæmpet. Men selv nu vil det være et afgørende slag mod inflationen.

Det er jo heller ikke midler, der mangles. Danmark har overholdbare offentlige finanser, og i øvrigt har næsten alle EU-lande underskud på de offentlige finanser. Kun Sverige og Irland har overskud ligesom Danmark, men mindre overskud.

Det, der mangler, hvis vores specifikke økonomiske udfordringer skal imødegås, er hænder, hænder, hænder. Det vil ikke lykkes for SVM-regeringen at løse dette problem i tide, da der heller ikke længere kan regnes med et betydeligt internationalt økonomisk tilbageslag.