Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

29/04/2023 KL. 14:30

For abonnenter

De rige har i modsætning til de fattige råd til at være miljømoralister

Hvis kong Charles bliver for politisk korrekt og moraliserende, risikerer han at øge forargelsen over det britiske kongehus' absurde rigdom og nedarvede privilegier.