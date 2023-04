Svensk-norsk raketsag kan ikke ødelægge det nordiske samarbejde

Det nordiske samarbejde og forestillingen om, at de nordiske folk har noget særligt positivt til fælles, går helt tilbage til 1800-tallets første halvdel, hvor den opstod som en konsekvens af, at alle de nordiske stater på dette tidspunkt var blevet reduceret til småstater. Tidligere havde de været i utallige krige med hinanden. Men i en tid, hvor nye stormagter (Rusland, Det Tyske Forbund mv.) dominerede i Europa, lagde de nordiske lande meget hurtigt våbnene på hylden i forhold til hinanden. Og man begyndte med skandinavismen i 1830’erne og 1840’erne at dyrke forestillingen om de skandinaviske lande som de små og fredelige, der havde et stærkt kulturelt og sprogligt fællesskab samt mange andre ting til fælles. Glemt var de mange krige mellem forskellige lande i Norden (hvoraf den sidste sluttede så sent som i 1814).