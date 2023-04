Hvem ringer til Xi? Nogen må tage en fornuftig snak med ham

Men man kan ikke afkoble Kina. Eller ændre på Kina. Vi troede at demokrati og velstand gik hånd i hånd, kineserne har vist os, at det ikke passer. Tværtimod, når Kina blæser på demokratiet, giver det dem nogle handelsfordele. De kan handle med hvem som helst, diktatorer på alle kontinenter, her er ingen vestlig idealisme, der spænder ben for den kinesiske kommers. Vesten kræver garantier fra sine handelspartnere, rettigheder skal respekteres, den slags bekymrer ikke kineserne. Vesten sanktioner lande, der ikke lever op til demokratiske standarder, - har man nogensinde hørt om, at Kina sanktionerede et land?

The American Way. The Chinese Way. Det kinesiske dilemma,- hvor meget skal man samarbejde med stater, der ikke respekterer menneskerettigheder? Men Kina har jo trukket millioner og atter millioner ud af fattigdom? Ja, men nu er det ikke fordi at præsident Xi selv er gået på arbejde for samtlige kinesere, folket har knoklet, en imponerende bedrift, og kineserne har først og fremmest løftet sig selv ud af fattigdommen. Vil vi være uvenner med dem? Hellere end gerne modstander af overvågningssystemer og mindretalsforfølgelse, men mon ikke der er et helt almindeligt, hårdtarbejdende menneske i hjertet af den kinesiske middelklasse?