Nysgerrighed truer vores privatliv

Vi har et samfund i Danmark, der bygger på tillid. Tillid til, at det offentlige forvalter retfærdigt og lydigt. Tillid til, at sundhedspersonalet kun læser om de patienter, de selv behandler. Tillid til diskretion og rimelighed. Samtidig har vi et retssystem, hvor man er uskyldig til det modsatte er bevist, ikke formodet. Det er også professionelle dommere, som skal dømme. Heldigvis!

Jeg har ingen sympati overhovedet for den anklagede i sagen. Men jeg er bekymret for vores retssystem. Jeg er bekymret, hvor navn, billed og adresse kan være offentlig før man er dømt. Jeg er bekymret, når “kendte” ofres privatliv krænkes, fordi det er spændende at snage. Jeg er bekymret, når en uskyldig piges liv ikke kun ødelægges, men at hendes traumer også gøres til underholdning for os andre.