Mangfoldighedsjournalistik virker mod sin hensigt

Simon Andersens vrængen finder sted i debatprogrammet ”Alis Fædreland” med værten Ali Aminali, som en passent skal roses for at forsøge at holde chefredaktøren op på et overordnet ansvar.

https://24syv.dk/episode/muslimsk-taleradio-for-skattekroner-er-24syv-taleror-for-islamisk-trossamfund

Men Simon Andersen undviger og undviger. Først bedyrer han, at intet af det, Eva Gregersen påpeger, er værd at lytte til. Så kommer han med en kvart indrømmelse for at toppe med denne rørstrømske ros til programmets værter: »Demokratiske muslimer, medborgere af højeste kvalitet, veluddannede, tænksomme, følsomme, kærlige og inkluderende.« Ord, der nok smigrer for meget og ligner for lidt og får Eva Gregersen til at konkludere, at chefredaktøren lyder som en nyttig idiot.

Stor er morskaben, når Simon Andersen ufrivilligt bekræfter skudsmålet ved at fralægge sig ethvert redaktionelt ansvar. De to værter og programredaktør Omar Alkhatib bestemmer selv, hvad de vil tage op i programmet, og hvordan de gør det; chefredaktøren insisterer ligefrem på dette journalistiske fripas, som pryder hans ego: Se, hvor tolerant jeg er!

Intentionen er med Simon Andersens egne ord at skabe et »rum«, hvor de (altså stærkt troende muslimer) »kan tale med sig selv og hinanden«, og dermed står chefredaktøren fadder til en ny slags apartheid, hvor hver minoritet skal have sit eget rum eller ekkokammer, endda for offentlige midler. Oversat til dansk: Der er regler for danskernes offentlighed, og så er der andre, mere lempelige regler for muslimernes offentlighed.

Det er muligvis i chefredaktørens øjne en fristende løsning på den tiltagende segregation, nemlig at vi slet ikke behøver tale sammen. Hvert folk sit rum. Smart, ikke sandt, fru Jensen? Ikke smart nok. Let er det at bedrage sig selv uden at opdage det; sværere er det at bedrage andre, uden at de ser det. Sandheden er, at denne ”mangfoldighedsjournalistik”, fremmet af den ulyksalige kombination af demografi, multikulturalisme og tolerante redaktører, vil svække den demokratiske samtale og virke mod sin hensigt ved at splitte os mere op i dem og os, sådan at forskellen mellem ”mangfoldighed” og den virkning, mangfoldigheden får i den sociale virkelighed, kun vil vokse.

Sagen om Simon Andersens 24syv og programmet ”Det muslimer taler om” er mere principiel end chefredaktøren. Der må gælde samme regler for alle journalister, uanset deres etniske ophav og religiøse tilhørsforhold. Der er ikke fri leg, fordi man er muslim, eller fordi man er åh så veluddannet, tænksom, følsom, kærlig og inkluderende. Slet ikke, når det, man gør i praksis, snarere tyder på det modsatte.