Det er en vild tanke for nutidens renskurede menneske, at vi kan lære af historien

Men i kraft af generationers dannelsestab og historieløshed er det en vild tanke for nutidens menneske, at vi skulle kunne lære noget af historiens uhumske menneske – for med tyrkertroen på, at vi har nået det højeste udviklingsniveau, forstår vi ikke, at vi bliver dummere, når vi omformer fortiden i vores billede, redigerer den, så den passer til os. Det er et kors for den moderne tanke, at historien har en ”efterklang”, som Grundtvig kaldte det, hvorigennem den skal fortælle os, hvem vi er.

Grundtvig opfandt en hel litterær genre, ”efterklangsgenren” hvor en gammel tekst og historisk beretning får betydning ved at blive gendigtet i nutiden. Gennem genbrugen af billederne fra den gamle tekst skulle nutidens menneske bringes i tættere kontakt med den historie, han eller hun selv var en del af, og på den baggrund bedre forstå sin egen tid og sig selv. Men vi er blevet døve over for historiens efterklang, historiens hjertelyd – for vi ”canceler” fortiden – og vi aner endnu ikke konsekvenserne af det.