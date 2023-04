Hvem tager egentlig ansvaret for vores sikkerhed i dag?

Hovedargumentet fra danske myndigheder mod f.eks. udgivelse af en folder er som regel, at Danmarks geografi er anderledes end Norge og Sveriges. De har lange afstande mellem de større byer, hvilket skaber risiko for, at små samfund isoleres under påvirkning af naturkræfter, ligesom beredskabet i sagens natur er spredt mere ud. Det er fuldstændig korrekt – men man kan hævde, at det omvendte gør sig gældende i dansk kontekst og skaber ligeså store sårbarheder. Netop på grund af vores korte afstande har vi herhjemme en høj såkaldt koblingsgrad, og samtidig er Danmark er et af de mest gennemdigitaliserede samfund i verden. Det betyder, at alt er forbundet på kryds og tværs, hvilket medfører komplekse afhængigheder i f.eks. energi-, data- og fødevareforsyning. Sådanne afhængigheder kan blive til sårbarheder i en tilspidset sikkerhedspolitisk situation, hvor hybride trusler mudrer forholdet mellem krig og fred og intentionelle og ikke-intentionelle hændelsestyper.

Beredskabsforbundet, som organiserer frivillige i det statslige og kommunale redningsberedskab herhjemme, modtager årligt ca. 15 mio. kroner over Finansloven. Disse midler er bl.a. øremærket befolkningsuddannelse i resiliens og forebyggelse, f.eks. kurset ”Kriseparat – klar dig selv i 3 døgn”. Forbundets kurser er såmænd udmærkede, men det er tankevækkende, at den befolkningsrettede beredskabskommunikation herhjemme ikke varetages af en myndighed eller ministerium med lovhjemmel i ryggen og politisk pondus, men af en frivilligorganisation. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken dansk instans, der skulle udgive en ny version af ”Når krisen eller krigen kommer” på dansk eller genoplive ”kriseinfo.dk”. I 1962 var det statsministeriet, som hjalp danskerne med at hjælpe sig selv. Hvem tager ansvaret for befolkningens sikkerhed i dag?