Hvorfor mon mænd ikke vil læse bøger af kvindelige forfattere?

Jeg er nok ikke den eneste mand, der finder utrolig lille værdi i den slags litteratur. Og hvis nogen mener, at mænd bør læse flere bøger af kvinder, så er det nok mere oplagt at ændre litteraturen, end det er at ændre mænd. Hvis nogen ikke vil læse din bog, så er det måske ikke læserne, den er gal med?

Og måske er selve spørgsmålet om mænds læsevaner ikke det mest befordrende for at få flere mænd til at interessere sig for litteratur forfattet af kvinder. Hvad er egentlig den gode hensigt? At skabe mere forståelse mellem mennesker på tværs af køn? Hvis det sidste er tilfældet, så burde det være selvindlysende, at konflikt hverken gavner forståelsen eller sympatien.

Konflikten er desværre kernen i tidens kønsdebat. Det er kvinder mod mænd og mænd mod kvinder. En magtkamp, hvor den ene vinder og den anden taber. Det er i virkeligheden identitetspolitikkens grundsyn på livet. En verden, hvor vi alle kæmper mod hinanden i et evigt ræs for at bestemme og dominere.

Måske er det netop derfor, at kun et lille mindretal af kvinder er feminister og endnu færre blandt mændene. Aversionen mod den evige kønskrig. I andre sammenhænge hylder vi diversitet, men ikke når det gælder kønsroller. De skal nivelleres, forfladiges og helst udslettes.

Man kunne jo sagtens forestille sig en verden, hvor mænd og kvinder elskede at undersøge hinandens livsverdener for at blive klogere på forskellene. Men hvis rammen er nutidens primitive kønskrig kan vi nok roligt regne med, at interessen forbliver stendød.