Europa har brug for at kunne forsvare sig selv – men er en stærk europæisk hær realistisk?

Jeg er godt klar over, at de fleste danskere får nervøse trækninger ved tanken om krig i Europa. Europæerne har – i hvert fald i den vestlige side af kontinentet – været forskånet for krig i årtier.

Jeg er opvokset med tresserflippergenerationen som forældre – det var herligt at tro på ”make love, not war,” og at uoverensstemmelser kan løses, når blot vi lytter til hinanden. Men måske er det tid til at se virkeligheden i øjnene, hvor ubehagelig den end måtte være. Måske er det på tide at kunne forsvare det europæiske kontinent, også for de europæiske lande, der ikke er NATO-medlemmer?

Putin har stormagtsdrømme, det er naivt at tro, at han stopper med Ukraine. USA klarer ikke nødvendigvis skærene for Europa, hvis et ikke-Natomedlemsland bliver invaderet. Måske er det tid til at Europa ser realiteterne i øjnene og komme overens med at frihed koster – også på slagmarken.