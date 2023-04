Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

18/04/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Det er næppe sjovt at hænge med hovedet nedad og se bil efter bil passere forbi

Når vi kører forbi et uheld uden at undersøge, om vi kan hjælpe, er det måske, fordi vi regner med, at der nok kommer nogen andre og tager sig af det.