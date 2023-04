Politiet handlede hurtigt og rigtigt

Den amerikanske kriminologiprofessor Michelle Jeanis har til ABC News forklaret, at det generelt i sager om børn og unge handler om så hurtigt som muligt at få afklaret, om situationen bryder med normalbilledet. Med andre ord: Hvis familien tidligere har oplevet, at en ung er gået ”under radaren” i nogle dage for derefter at komme hjem igen, vil politiet muligvis vælge at se tiden lidt an, før der trykkes på den store knap. Er der derimod tale om en fuldstændig atypisk adfærd, skal myndighederne ikke tøve med at trykke på den store knap. De første to døgn er nemlig helt afgørende, påpeger dr. Jeanis, fordi det er i dette tidsrum, at vidners hukommelse er bedst, ligesom man kan tilføje vigtigheden af at få sikret optagelser fra overvågning, før de bliver slettet automatisk. Det er også inden for de første døgn, mens medieopmærksomheden er størst, at politiet får flest henvendelser fra offentligheden.