Ølreklame får amerikanere op i det regnbuefarvede felt

Så kontroversen handler om meget mere end en middelmådig billig dåseøl. Den handler om den amerikanske sjæl – og den er der stor uenighed om, hvordan vi skal definere alt efter, hvilken side af det politiske spektrum man tilhører.

Jeg forholder mig ikke i dette indlæg til, hvorvidt børn skal kunne skifte køn eller hvilket badeværelse, man kan bruge – jeg forholder mig til at voksne mennesker skal have lov til at være dem, de er. Og i visse stater er kønspersoner målet for lovgivning, der skal begrænse deres rettigheder. Der er blevet indført love om adgangen til lægehjælp for transpersoner, for muligheden for at afholde dragshows og en lang række af andre rablende hadefulde tiltag.

I de seneste år har der været enormt fokus på minoriteter og særligt udsatte personer. Der var og er brug for at sætte sin egen privilegieblindhed under lup. Det er sundt og godt for alle. Men som med så meget andet i det her land, har visse elementer taget det, der kunne være en sund debat, til ekstremer – på begge sider af fløjene. Nogle steder bliver hvide børn undervist i, at de i kraft af deres hudfarve er racister, andre steder må de ikke lære om, at der er andre seksualiteter end den heteroseksuelle. Er det så underligt, at vores børn er totalt rundt på gulvet, når de voksne ikke kan forholde sig konstruktivt til så vigtige emner? Skolegårdsretorik foregår ikke kun i skolegården.