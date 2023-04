Dette er en kommentar: Jyllands-Posten har et fast korps af personer, der kommenterer vores samfund. Kommentaren er udtryk for skribentens egen holdning.

08/04/2023 KL. 14:30

For abonnenter

Trump er en amerikansk tragedie og samtidig en global tragedie

Vi må sammen med amerikanerne skynde os at hjælpe Ukraine mest og så hurtigt, vi kan og nu, så længe Biden sidder i Det hvide Hus. Hvis Trump kommer igen, er det for sent.