Det bliver sværere, når det bliver lettere

Det kan vi håndtere på to måder: Vi kan sidde og kigge på og være afmægtige over, at algoritmer og kunstig intelligens har overtaget vores uddannelsessystem. Eller vi kan justere vores uddannelsessystem, sådan så de egenskaber, jeg nævnte ovenfor, og som er unikke for os mennesker, bliver styrket. I en fremtid, hvor tjenester som ChatGPT alligevel kommer til at løse opgaver, som kræver viden, der allerede er tilgængelig, bliver der stærkt brug for, at vi mennesker i stedet udvikler vores etiske dømmekraft, følelsesmæssige intelligens, empati og medmenneskelighed.

Det er det, de studerende fordyber sig i på de humanistiske uddannelser, som vores regering for tiden har planer om at beskære ind til knoglerne. Det er den helt forkerte vej at gå. Tiden er ikke inde til mindre humanisme, men til mere. På en måde kan man sige, at ChatGPT kommer som en frelsende engel, fordi den tvinger os til at indse, at på områder som teknik, instrumentalisme og empiriske problemstillinger har vi mødt vores overmand, som det slet ikke giver mening at konkurrere imod.