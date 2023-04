Ingen udsigt til snarlig løsning på personale til sundhedssektoren, der er kun udsigt til bragesnak

Derfor er – efter min vurdering – den eneste realistiske økonomiske mulighed, at kronen opskrives. Dette vil reducere eksporten og øge importen, hvad der vil frigøre indenlandsk arbejdskraft. Og det har aldrig været mere oplagt end nu i kronens snart 150-årige historie, bl.a. fordi vi har et uholdbart stort betalingsbalanceoverskud svarende til mindst 500 mio. kr. hver eneste dag i de seneste seks år – vel at mærke inkl. søn- og helligdage. Så en opskrivning vil kun reducere betalingsbalanceoverskuddet – ikke eliminere det. Hertil kommer nettotilgodehavender på nu mindst 2.000 mia. kr. over for udlandet samt en svulmende valutabeholdning.

Men politisk er det givetvis udelukket, idet V næppe vil acceptere en revaluering af kronen over for euroen af hensyn til landbrugseksporten. Og S og M kan have andre politiske indvendinger, som de dog heller ikke afæskes om i dagspressen.

Derfor er der givetvis ikke udsigt til, at sundhedsvæsenets problemer snarligt løses – kun udsigt til bragesnak og udenomssnak. Og også til fejlinformationer. DR’s lægeekspert har således hævdet, at kommissionen ikke kan diskutere forebyggelse for at lette presset på sundhedsvæsenet og øge levetiden i Danmark. Det er ikke rigtigt. Det fremgår fire gange af kommissoriet, at forebyggelse skal undersøges.