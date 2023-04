Klimafanatismen viser igen sit grimme ansigt

Derfor vil det blive dyrere ligegyldigt hvad. Dyrere for de vognmænd, som ikke har mulighed for at skifte over til el, da de nu bliver ramt af endnu en afgift. Og dyrere for dem, som skifter over til el, da omkostningerne for transporten vil stige.

De øgede udgifter kan disse vognmænd selvfølgelig ikke selv tage, og derfor vil regningen blive sendt videre til forbrugerne. Så når du i de kommende år oplever endnu dyrere varer, så husk på, at det er de samme politikere, der lige nu brokker sig over stigende priser, som har ansvaret for, at priserne stiger.