Hold øje med udviklingen i Østrig i kampen mod Putin

Forestil dig et europæisk land, der selv efter Putins invasion af Ukraine køber over 70 pct. af sin gas fra Rusland, og hvor lederen af det største parti i meningsmålingerne vil have sanktionerne over for Rusland ophævet. Landet er Østrig, og i sidste uge skete der noget i landets parlament, der blot fik endnu flere til at spærre øjnene