Bedre velfærdsydelser kræver mere end frisættelse af kommuner

Gennemførelse af forandringer i den offentlige sektor er omkostningsfuldt for politikere og ledere, da det kan give utilfredshed hos medarbejderne, implementeringen kan gå galt osv. Derfor skal der en særlig tilskyndelse til at gå i gang.

Desuden er presset for at gennemføre forbedringer normalt beskedent, fordi borgerne kun i begrænset omfang har mulighed for at fravælge kommunen som leverandør af velfærdsydelser. Kommunerne er således ikke i nævneværdigt omfang udsat for konkurrence fra andre leverandører, med risiko for kundeflugt og mulig konkurs, som det er tilfældet med private virksomheder.

Det er således afgørende, at kommunerne får stærkere tilskyndelser (incitamenter) til at gå i gang med forbedringer af de velfærdsydelser, de leverer til borgerne. Frikommuneforsøget har givet de deltagende kommuner denne tilskyndelse. Det kan derimod ikke forventes, at det vil have samme effekt, hvis frikommuneforsøget gøres permanent og udvides til samtlige 98 kommuner. Alle kommuner kan nemlig ikke løbende være i pressens søgelys og få evalueret deres opgaveløsning af VIVE. De positive effekter af forsøget kan altså ikke forventes at være lige så store, hvis forsøget rulles ud til samtlige kommuner.